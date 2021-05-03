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В Швеции захотели ввести меры против российских дипломатов вслед за Чехией

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Швеции захотели ввести меры против российских дипломатов вслед за Чехией. Об этом заявил депутат парламента Ханс Валльмарк в своем обращении к главе МИД страны Анн Линде, передает RT.

Депутат назвал реакцию правительства Швеции на события в Чехии «сдержанной». Он призвал в знак солидарности с Прагой принять меры в отношении Москвы. В своем обращении парламентарий пояснил, что Прага считает уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран — членов ЕС и НАТО «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб».

Помимо этого, Валльмарк обратился к министру с вопросом, как власти намерены содействовать выполнению просьбы Чехии, кроме вызова посла России в Стокгольм. Он привел в пример другие страны, которые уже приняли меры против российских дипломатов.

Ранее страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». До этого о высылке российских дипломатов объявили также США, Болгария, Украина, Польша и Словакия.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

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