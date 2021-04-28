Лавров прокомментировал обвинения Болгарии в адрес России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Болгарии о причастности Москвы ко взрывам на оружейных заводах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, София, судя по всему, решила «перещеголять чехов» в необоснованных подозрениях в адрес России. «Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет», — отметил Лавров на пресс-конференции.

28 апреля прокуратура Болгарии заподозрила граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011-го по 2020 год на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. По предварительным данным, россияне находились на территории Болгарии в дни, когда произошли вышеупомянутые события. Доказательства их вины пока представлены не были.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на российские спецслужбы. О высылке российских дипломатов объявили также США, Болгария, Украина, Польша и Словакия.

28 июня 1914 года произошло «Сараевское убийство», с которого началась Первая мировая война. Наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд и его жена были убиты в Сараеве сербским гимназистом, членом террористической группировки Гаврилой Принципом.