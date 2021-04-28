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Россия отказалась строить козни Чехии

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отказывается строить козни Праге даже в ответ на ее антироссийские меры. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам министра, у России никогда не было желания «задавать склоки» с коллегами из Чехии. «Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», — отметил Лавров.

26 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские спецслужбы рассматривают единственную версию причины взрыва на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Он считает, что это атака российских агентов.

На фоне обвинений Москвы в причастности к взрывам из Чехии выслали 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

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