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Германия поддержала решение Чехии о высылке российских дипломатов

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Фото: Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Германии поддержало решение чешских властей о высылке 18 российских дипломатов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

«Я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой и ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге», — отметил Маас. Он добавил, что существуют «разные возможности реализации этой поддержки». Дипломат подчеркнул, что посол Германии в Москве уже занимается организацией помощи для поддержки дальнейшей работы чешской дипмиссии в стране.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

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