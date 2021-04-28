Болгария заподозрила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Прокуратура Болгарии заподозрила граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Об этом заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева, передает ТАСС.

По ее словам, организаторы преступлений преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая должна была вывозиться в Украину и Грузию.

«На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — подчеркнула она.

Милева уточнила, что болгарские правоохранители предполагают причастность шестерых граждан России к произошедшим взрывам и попытке покушения на Емельяна Гебрева. По предварительным данным, россияне находились на территории Болгарии в дни, когда произошли вышеупомянутые события. Доказательства их вины пока представлены не были.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на российские спецслужбы. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году и заложили взрывчатку на одном из складов за день до инцидента. О высылке российских дипломатов объявили также США, Болгария, Украина, Польша и Словакия.

В 2015 году в Болгарии совершили покушение на бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании: их пытались отравить неопознанным веществом. Предприниматель торговал оружием, в частности, поставлял его Украине, а также Грузии во время войны с Южной Осетией в 2008 году. Позже прокуратура Болгарии назвала имена подозреваемых.