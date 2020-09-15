Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком»

Прокуратура Болгарии назвала имена троих граждан России, подозреваемых в покушении на убийство нескольких граждан республики в 2015 году: их якобы пытались отравить. Об этом говорится на сайте ведомства.

Россиян объявили в международный розыск по линии Интерпола. Прокуратура утверждает, что они скрывают свои настоящие имена: Георгий Горшков использует имя Егор Гордиенко (Egor Gordienko), Сергей Павлов — Сергей Лютенко (Sergey Lyutenko), Сергей Федотов — Денис Сергеев (Denis Sergeev). В связи с этим Болгария обновила ордеры на арест и запросы на международный розыск, выданные ранее. Прокуратура отмечает, что проверила гостиничные номера и квартиры, где якобы жили подозреваемые, а также опросила менеджеров и сотрудников отелей.

Помимо этого следствие установило, что для отравления использовали фосфорорганической соединение диэтилфосфонат. До этого News.bg и «Русская служба Би-би-си» также писали, что, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, это мог быть яд класса «Новичок».

28 апреля 2015 года в Болгарии совершили покушение на бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании: их пытались отравить неопознанным веществом. Предприниматель занимается торговлей оружием и, в частности, поставлял оружие Украине, а также Грузии во время войны с Южной Осетией в 2008 году.

Сергей Федотов, предположительно, также связан с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Bellingcat заявила, что Федотов на самом деле — выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев. Москва это опровергала.

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