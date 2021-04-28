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Болгария и Чехия поищут связи между взрывами и Россией

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Болгария и Чехия поищут связи России со взрывами на болгарских оружейных заводах и в чешской Врбетице в 2014-м. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление болгарской прокуратуры.

Предполагается, что между взрывами и отравлением болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева есть связь.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011-го по 2020 год на оружейных заводах страны. Там хранился товар Гебрева, который продает оружие.

В начале апреля Прага заявила, что российские спецслужбы связаны со взрывами во Врбетице. В розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва.

По версии прокуратуры Болгарии, в 2015 году Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании бизнесмена пытались отравить в Софии неопознанным веществом, которое, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, могло быть нервно-паралитическим ядом класса «Новичок». Бизнесмен заявлял, что его хотели отравить ради развала болгарской военной промышленности.

Предыстория: Болгария заподозрила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах
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