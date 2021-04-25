Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признался, что его компания ЕМКО ранее хранила боеприпасы на складах в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году прогремели два взрыва. Кроме того, его фирма занималась поставками оружия на Украину. Об этом пишет The New York Times.

В статье утверждается, что в электронном письме изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Газета уточняет, что речь идет именно о складах во Врбетице, и со ссылкой на чешские официальные лица утверждает, что «целью» взрывов во Врбетице были боеприпасы Гебрева.

Кроме того, Гебрев якобы «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года», а договоренности об этом с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года. Газета приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По его словам, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда», якобы чтобы не допустить срыв поставок «теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», — подчеркивается в статье.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.