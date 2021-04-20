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Россия вышлет сотрудников посольства Болгарии

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Фото: Wikipedia

Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Болгарского посла Атанаса Крыстина пригласили в МИД России, где и вручили ноту министерства: в ней говорится об объявлении первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Николая Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Чавдара Христозова персонами нон грата.

Они будут высланы из России в течение 72 часов.

«Данная мера является ответом на принятое в марте этого года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата двоих сотрудников Посольства России в Софии», — говорится в заявлении МИД. Об этом сообщалось 22 марта, Болгария приняла решение на фоне шпионского скандала.

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