Захарова заявила об ожидании от Чехии разъяснений о хранении мин во Врбетице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ожидании от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений относительно информации о хранении противопехотных мин на складах во Врбетице. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

В частности, российский МИД обратил внимание на сообщения немецкого издания Die Welt о том, что на складах во Врбетице находились «сотни противопехотных мин». Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ), отметили там.

Кроме того, вопросы возникают также к Болгарии и Украине, добавила Захарова. Согласно данным The New York Times, гражданин первой страны был владельцем хранившихся на складе вооружений, а второе государство должно было стать их получателем.

«Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ», — заключила представитель МИД.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.