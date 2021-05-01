Мир
 
Последние новости
Володин призвал ЦБ и правительство задуматься о «наказах» россиян
Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию
Четырехлетняя девочка назвала все химические элементы и установила рекорд мира
Нового Хабиба посчитали недостойным соперником для ветерана UFC
Главные миллиардеры США стали богаче за первые сто дней президентства Байдена
В Европе рекордно повысилась цена на газ
Доктор Мясников посчитал себя примером для всех россиян
В России назвали главные цели и угрозы в Афганистане
Врач назвал способный вызвать тромбоз и инсульт продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

Еврокомиссар посчитал неприемлемыми санкции России против Евросоюза

Перейти в «Мою Ленту»
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель посчитал, что санкции России против еврочиновников не помешают ЕС «привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека». Его слова приводит РИА Новости.

Еврокомиссар также посчитал неприемлемыми российские санкции против представителей ЕС и осудил решение Москвы запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза. Кроме того, Боррель выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.

30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли. Кроме того, главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с санкциями против России.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕС допустил принятие ответных мер на санкции России
Захарова объяснила вызов дипломата ЕС в МИД России
Россия запретила въезд председателю Европарламента