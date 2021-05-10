Страны ЕС приготовились вернуться к диалогу с Россией

Страны Европейского союза (EC) готовы к диалогу с Россией и ждут того же от Москвы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 мая.

«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — сказал он.

Ранее в понедельник министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок призвал Евросоюз остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией. По его словам, никому не нужна дальнейшая эскалация между ЕС и РФ.

Между тем в Госдуме не исключают нового кризиса в отношениях с ЕС из-за позиции властей Чехии, которые попросили страны Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице 16 октября 2014-го. Прага обвиняет российские спецслужбы в причастности к случившемуся. Согласно версии чешской стороны, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов.