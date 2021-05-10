МИД Словакии призвал остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией

Евросоюзу необходимо остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией. К этому призвал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок перед саммитом Совета ЕС, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что никому не нужна дальнейшая эскалация между ЕС и Россией. «Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», — пояснил свою позицию Корчок,

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза кратко обсудили тему России на прошедшем в португальском Порту неформальном саммите. Источник пояснил, что сначала затрагивался инцидент со взрывом в Чехии, а после говорили о России. Подробности не приводились.