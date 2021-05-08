Экс-премьер Словакии заявил о «чудовищных размерах» русофобии в стране

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил граждан с Днем Победы и отметил, что проявление уважения к героям Красной армии особенно актуально на фоне русофобии чудовищных размеров в словацкой правящей коалиции. Его слова передает «Газета.ру».

«При освобождении территории Чехословакии пало огромное количество — до 70 тысяч красноармейцев, 10 тысяч румынских солдат и 3 тысячи солдат Чехословацкого армейского корпуса. Число погибших и жертв среди гражданского населения достигло 8 тысяч человек», — подчеркнул Фицо.

Экс-премьер отметил, что «в этот важный день» не может обойти стороной решение властей Словакии выслать российских дипломатов в качестве «акта ложной солидарности с Чехией». Это вызвало серьезное ухудшение отношений с Россией, констатировал он.

Словакия заявила о высылке дипломатов в апреле. Послам дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Тогда Москва пообещала ответить на действия словацких властей. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию проявлением псевдосолидарности с Прагой по сфабрикованному делу.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.