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Россия объявила о высылке дипломатов из стран Прибалтики и Словакии

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Москва объявила о высылке дипломатов из стран Прибалтики и Словакии. Соответствующие заявления опубликованы на сайте российского МИД.

В частности, внешнеполитическое ведомство потребовало, чтобы территорию России в течение недели покинули три сотрудника посольства Словакии, два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

Ранее страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». До этого о высылке российских дипломатов объявили также США, Болгария, Украина, Польша и Словакия.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

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