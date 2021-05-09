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Чехия решила потребовать от России миллионы долларов за взрывы во Врбетице

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Чехия потребует от России не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

По ее словам, наиболее подходящим решением вопроса станет требование компенсации в соответствии с международным правом. «Если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», — пояснила глава Минфина Чехии.

В то же время она признала, что шансов на получение денег от России немного.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в свою очередь сообщил, что власти решили подать заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев. «Международная ответственность за противоправные действия властей Российской Федерации будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми нашими союзниками. министерство иностранных дел готовит дипломатическую ноту по поручению правительства», — добавил он.

Накануне, 8 мая, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице. Он отметил, что когда атакуют одно государство-член ЕС, то автоматически атакуют и всех остальных.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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