Мир
 
Последние новости
ЦБ ответил на критику миллиардера Дерипаски
Ищущих работу европейцев внезапно перестали пускать в Британию
Билла Гейтса призвали объясниться из-за связи с миллионером-педофилом
В Сочи захотели ограничить въезд иногородних машин
Бывший ведущий НТВ собрался в Госдуму
Жесткое задержание россиянки без маски показали на видео
Обвиненный в госизмене офицер ФСБ вышел из колонии по УДО
Харитонов отреагировал на слова Кадырова в адрес Нурмагомедова
Бывшая солистка «Тату» начала политическую карьеру со слов «Так больше нельзя!»
Названо необходимое для нормальной работы сердца вещество
Новости партнеров

Чехия заявила о «нижней точке» в отношениях с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Чехия завила о достижении «нижней точки» в отношениях с Россией. Об этом сообщил глава чешского МИД Якуб Кулганек, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что двусторонние отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне с момента «бархатной революции» 1989 года. Он подчеркнул, что Прага не нацелена на эскалацию напряженности с Москвой. Кулганек добавил, что чешское правительство должно было «твердо и решительно» отреагировать на инцидент во Врбетице.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

«Бархатные революции» — серия протестов в Чехословакии в конце 1989 года, в результате которых коммунистическая партия была отстранена от власти в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Политолог раскрыл ожидания ЕС в отношении России
Швеция отвергла призыв Чехии выслать «хотя бы одного российского дипломата»
Чехия решила потребовать от России миллионы долларов за взрывы во Врбетице