Чехия заявила о «нижней точке» в отношениях с Россией

Чехия завила о достижении «нижней точки» в отношениях с Россией. Об этом сообщил глава чешского МИД Якуб Кулганек, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что двусторонние отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне с момента «бархатной революции» 1989 года. Он подчеркнул, что Прага не нацелена на эскалацию напряженности с Москвой. Кулганек добавил, что чешское правительство должно было «твердо и решительно» отреагировать на инцидент во Врбетице.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

«Бархатные революции» — серия протестов в Чехословакии в конце 1989 года, в результате которых коммунистическая партия была отстранена от власти в стране.