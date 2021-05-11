Политолог раскрыл ожидания ЕС в отношении России

Евросоюз не желает обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, однако изменять политику не станет — в объединении считают, что свою позицию должна скорректировать Москва. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Раскрывая ожидания Евросоюза в отношении России, политолог объяснил, что, по мнению Брюсселя, «мяч находится на российской стороне поля», поэтому ЕС рассчитывает на ответные шаги Москвы. По словам Кортунова, в ЕС рассчитывают на то, что Россия скорректирует свою политическую линию и вернется к серьезному «содержательному» диалогу.

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«Имеется в виду более гибкая линия Кремля на украинском направлении, а также отказ России от того, что воспринимается как вмешательство во внутренние дела европейских стран: поддержка популистских праворадикальных партий в основных европейских странах. Возможно, от России также ожидают подвижек в региональных конфликтах в Сирии и Ливии», — заявил Кортунов.

При этом, отметил политолог, страны-члены ЕС, которые представляют «старую Европу», не доверяют обвинениям Чехии и Болгарии в адрес России и не считают дипломатические конфликты веским основанием для изменения общей политики альянса. В качестве примера Кортунов привел призывы Чехии о высылке российских дипломатов, которые остались без ответа в большинстве стран Евросоюза.

«Это дает надежду на то, что диалог продолжится, тем более что сейчас председателем Европейского союза является Португалия. В целом она традиционно благожелательно относится к России», — подчеркнул политолог.

10 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о нежелании всех стран-участниц ЕС обострять отношения с Россией. В своем заявлении он выразил поддержку Чехии и Болгарии, но отметил, что альянсу не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Брюссель готов к диалогу с Москвой. Такое же мнение высказал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. По его словам, Евросоюз должен остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией.