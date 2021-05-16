В Чехии опровергли слова Земана о новой версии взрывов во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергала слова президента страны Милоша Земана о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — сказала она.

Ранее Земан заявил, что причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Он также заявил, что другие версии, помимо причастности российских спецслужб, рассматривала и Бенешова, с которой президент встретился в среду 12 мая.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.