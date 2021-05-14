Чехия обвинила Россию в эскалации конфликта. Об этом заявили в чешском МИД, пишет Reuters.

Так в министерстве прокомментировали внесение Чехии в список недружественных стран России.

«Мы считаем, что такой шаг Москвы — это попытка эскалации конфликта не только с Прагой, но и со всем Европейским союзом», — заявили в МИД.

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Ранее правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Считается, что тогда взорвались десятки тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

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