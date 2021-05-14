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Захарова отреагировала на отставку генпрокурора Чехии

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку генерального прокурора Чехии из-за дела о взрывах во Врбетице в 2014 году. Комментарий дипломат дала «Ленте.ру».

По ее словам, принятое чиновником решение — это внутреннее дело Чехии. От дальнейших комментариев представитель МИД воздержалась.

Ранее стало известно, что на решение генерального прокурора Чехии Павла Земана об уходе повлияло давление со стороны министра юстиции страны Мари Бенешовой.

До этого Земан допустил, что дело о взрывах складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

Предыстория: Генпрокурор Чехии подал в отставку из-за взрывов во Врбетице
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