Захарова отреагировала на отставку генпрокурора Чехии

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку генерального прокурора Чехии из-за дела о взрывах во Врбетице в 2014 году. Комментарий дипломат дала «Ленте.ру».

По ее словам, принятое чиновником решение — это внутреннее дело Чехии. От дальнейших комментариев представитель МИД воздержалась.

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Ранее стало известно, что на решение генерального прокурора Чехии Павла Земана об уходе повлияло давление со стороны министра юстиции страны Мари Бенешовой.

До этого Земан допустил, что дело о взрывах складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.