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Генпрокурор Чехии подал в отставку из-за взрывов во Врбетице

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Фото: Globallookpress.com

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку из-за дела о взрывах во Врбетице в 2014-м. Об этом заявил вице-премьер Карел Гавличек, передает Lidové Noviny.

Сообщается, что на решение Земана об уходе повлияло давление со стороны чешского министра юстиции Мари Бенешовой. Она планировала подать дисциплинарный иск против генпрокурора после его выступления на пресс-конференции, посвященной взрывам на оружейных складах.

Бенешева подчеркнула, что отставка Земана стала для нее неожиданностью. Генпрокурор оставит свой пост 30 июня, после чего будет объявлено имя его преемника.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек в Twitter поблагодарил Земана за годы работы и за сотрудничество в расследовании инцидента во Врбетице. Он назвал генпрокурора «высококлассным юристом и профессионалом».

4 мая Земан допустил, что дело о взрывах складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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