Мир
 
Последние новости
Инфекционист заявил о третьей волне коронавируса в России
В Мексике осудили выгонявших фигуристов со льда тренеров группы Тутберидзе
Онищенко успокоил россиян насчет роста случаев коронавируса
На старом немецком фотоаппарате нашли уникальные кадры из России времен войны
Губернатор предложил пенсионерке переехать из аварийного жилья с помощью ипотеки
Двое поляков удерживали россиянина в рабстве 23 года
В России предложили повысить интерес к прессе с помощью пива
Гордон пообещал судиться из-за обвинений в связях с Россией
Созданное коллективом «Ведомостей» издание признали иноагентом в России
Новости партнеров

Россия отложит запреты в отношении посольства США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Россия отложит некоторые запреты в отношении посольства США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

Российские власти проинформировали посольство США о намерении отложить введение запрета на найм местных граждан. Кроме того, в дипмиссии на месяц продлят оказание постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ. Среди них — перевыпуск паспортов и выдача свидетельств о рождении.

Ранее сообщалось, что посольство США с 15 июня ограничит эту практику из-за сокращения дипперсонала.

Российско-американские отношения ухудшились в апреле на фоне того, как президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия представит список недружественных стран
Россия опубликовала ответные санкции против США
Байден подписал указ о введении новых санкций против России