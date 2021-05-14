Россия отложит запреты в отношении посольства США

Россия отложит некоторые запреты в отношении посольства США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

Российские власти проинформировали посольство США о намерении отложить введение запрета на найм местных граждан. Кроме того, в дипмиссии на месяц продлят оказание постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ. Среди них — перевыпуск паспортов и выдача свидетельств о рождении.

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Ранее сообщалось, что посольство США с 15 июня ограничит эту практику из-за сокращения дипперсонала.

Российско-американские отношения ухудшились в апреле на фоне того, как президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

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