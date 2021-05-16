Президент Чехии озвучил новую версию взрывов во Врбетице

Причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов, об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью радиостанции «Частота-1». Его слова приводит ТАСС.

«Я, в отличие от других, не являюсь сторонником одной версии. Речь могла идти о скрытии недостачи», — допустил глава государства. Земан добавил, что версии помимо причастности российских спецслужб также рассматривала министр юстиции Чехии Мария Бенешова, с которой президент встретился в среду 12 мая. Он призвал дождаться итогов расследования происшествия во Врбетице и выразил надежду на успешное завершение процесс.

Чешский лидер заявил, что доверяет чешской полиции, однако не верит Службе безопасности и информации, контрразведке. По его словам, отчет ведомства следует рассекретить, чтобы подробности стали доступны общественности. Земан отметил, что следствию необходимо сосредоточиться на коммерческой фирме Imex Group, которая арендовала склады боеприпасов, поскольку к ней возникает немало вопросов.

Ранее президент назвал ошибкой и глупостью включение Чехии в список недружественных России стран. «Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это — глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка», — заявил чешский лидер.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам в Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.