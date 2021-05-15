МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать взрывы во Врбетице

Чешские власти не могут провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Власти страны, по ее словам, предпочитают перекладывать вину на «внешнего врага» в лице России. «Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий», — отметила Захарова.

Ранее министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что страна потребует от России не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.