В Чехии заявили об ожидании разъяснений от Москвы по работе посольства

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька затруднился сказать, как будет работать чешское диппредставительство после внесения республики в список недружественных России стран, Прага ожидает от Москвы разъяснений по этому вопросу. Его слова приводит портал irozhlas.cz.

Как считает посол, Москва должна была объяснить чешской стороне, что внесение в список недружественных стран «будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств» Чехии в России. «Будем ждать российской реакции», — добавил он.

Пивонька также указал, что чешское посольство в Москве должно до конца мая уволить 90 нанятых сотрудников из числа россиян, оставив в штате только 19 местных служащих.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Считается, что тогда взорвались десятки тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.