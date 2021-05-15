ЕС отреагировал на российский список недружественных стран

ЕС отреагировал на публикацию Россией списка недружественных стран и призвал пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения взаимоотношений, «которые и без того находятся в напряженном состоянии». Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщает РИА Новости.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз «продолжит координировать свою позицию с партнерами», а также «выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом и с США. Призываем Россию в полной мере уважать Венскую конвенцию».

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Считается, что тогда взорвались десятки тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.