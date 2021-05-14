Чехия отреагировала на попадание в список недружественных стран России

Решение России внести Чехию в список недружественных стран говорит о том, что Прага правильно отреагировала на «дело Врбетице». Об этом заявил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, передает РИА Новости.

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Он добавил, что гордится своим участием в подготовке и реализации данной чешской реакции.

До этого в чешском МИД обвинили Россию в «попытке эскалации конфликта не только с Прагой, но и со всем Европейским союзом».

Ранее правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Считается, что тогда взорвались десятки тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.