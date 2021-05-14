Россия
 
Последние новости
Чехия обвинила Россию в эскалации конфликта
Российский вирусолог сравнил опасность первого и второго годов пандемии
Агент Роналду оценил шансы футболиста на возвращение в Португалию
Кот сбежал из багажного отсека самолета и загонял сотрудников аэропорта в России
Американцы объявили войну мясу
Россиянин покончил с собой на глазах у промучивших его пять часов приятелей
Российский прокурор подал в суд на Dolce & Gabbana за пост в Instagram
Грузия и Молдавия подпишут с Украиной меморандум о взаимопонимании
Потерявший работу россиянин стал блогером и исполнил мечту больной жены
Слепаков в стихах сообщил о разводе
Новости партнеров

В Совфеде назвали условие для расширения списка недружественных России стран

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Список недружественных России стран могут расширить, если продолжится антироссийская политика. Такое условие назвал заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По словам Джабарова, внесение страны в перечень повлечет изменения и во внешней политике Москвы в ее отношении. Он также не исключил возможности ограничения в экономическом сотрудничестве.

Джабаров считает, что появление списка недружественных стран «остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию».

Ранее сообщалось, что власти России включили в список недружественных стран только США и Чехию. Согласно документу, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата в ответ на высылку из страны российских дипломатов, произошедшую днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия включила в список своих недругов только США и Чехию
В России ответили на планы Чехии потребовать компенсацию за взрывы во Врбетице
Стало известно о реакции Евросоюза на список недругов России