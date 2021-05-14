В Совфеде назвали условие для расширения списка недружественных России стран

Список недружественных России стран могут расширить, если продолжится антироссийская политика. Такое условие назвал заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По словам Джабарова, внесение страны в перечень повлечет изменения и во внешней политике Москвы в ее отношении. Он также не исключил возможности ограничения в экономическом сотрудничестве.

Джабаров считает, что появление списка недружественных стран «остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию».

Ранее сообщалось, что власти России включили в список недружественных стран только США и Чехию. Согласно документу, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата в ответ на высылку из страны российских дипломатов, произошедшую днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.