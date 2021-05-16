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В Евросоюзе сочли необоснованными обвинения России в недружественных действиях

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) считает необоснованными обвинения России в недружественных действиях. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии, распространенном в субботу, 15 мая, передает ТАСС.

По словам Борреля, ЕС «сожалеет о публикации мер "в ответ на недружественные действия иностранных государств"» и считает «обвинения в недружественных действиях необоснованными».

Ранее в этом же заявлении Боррель призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран, чтобы избежать дальнейшего ухудшения взаимоотношений, «которые и без того находятся в напряженном состоянии». Он подчеркнул, что Евросоюз «продолжит координировать свою позицию с партнерами», а также «выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом и с США».

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Считается, что тогда взорвались десятки тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

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