Премьер Чехии ответил на слова Земана о причине взрыва во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента страны Милоша Земана о причине взрыва в Врбетице в 2014 году.

Он заявил, что объяснил президенту, что полиция расследует одну версию. «Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий», — сказал Бабиш.

Ранее Земан заявил, что причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Он также заявил, что другие версии, помимо причастности российских спецслужб, рассматривала и министр юстиции Мария Бенешова, с которой президент встретился в среду 12 мая. При этом сама она опровергла слова президента страны о существовании трех версий расследования.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.