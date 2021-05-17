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Лавров рассказал о позоре Чехии в расследовании взрывов

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в качестве расследования взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом RT в YouTube.

Кроме того, министр рассказал, что Прага переживает позор и с трудом «расхлебывает» дело. По его мнению, Чехия и вовсе не сможет довести расследование до конца.

«Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, как у нас говорят, выдвигают все новые и новые версии. Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие», — сказал Лавров.

В расследовании взрывов семилетней давности появилось много новых деталей. В частности, 17 мая «Чешское радио» рассказало о странном поведении владельца фирмы-арендатора складов Imeх Group Петра Бернатика. За день до взрывов он 40 минут провел у отеля, где якобы жили Александр Мишкин и Анатолий Чепига (предположительно, под этими именами скрывались Александр Петров и Руслан Боширов). Их Чехия обвиняет в причастности к произошедшему.

Россия отрицает причастность к произошедшему и настаивает на прозрачном расследовании. Чехия продолжила выдвигать обвинения и выслала 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

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