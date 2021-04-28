Россия
 
Последние новости
Пивоваров прокомментировал проверку МВД в его отношении
Звезда «Игры престолов» тайно родила первенца
Борис Джонсон попал под следствие из-за шикарного ремонта квартиры
Пропавшего российского школьника нашли в заброшенном доме с мужчиной
Назначен новый глава «Нафтогаза»
В Турции предложили срочно использовать С-400 из-за США
Директор российского театра отказалась уходить с поста и забаррикадировалась
Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом
Автомат по приготовлению пиццы появился в Италии
Медведев объяснил принцип движения в сторону четырехдневки
Новости партнеров
Прослушать новость

Медведев назвал Чехию заложником политики США в отношении России

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Чехия оказалась заложником политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Москвы. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС в четверг, 28 апреля.

Он добавил, что подобные «дипломатические войны» всегда ведут в тупик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва отказывается строить козни Праге даже в ответ на ее антироссийские меры.

В начале апреля власти Чехии заявили, что российские спецслужбы связаны со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 26 апреля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что Прага рассматривает единственную версию причины происшествия — атаку российских агентов.

На фоне обвинений Москвы в причастности к взрывам из Чехии выслали 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия отказалась строить козни Чехии
Лавров прокомментировал возможность создания аналога SWIFT в России
Германия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии