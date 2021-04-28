Медведев назвал Чехию заложником политики США в отношении России

Чехия оказалась заложником политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Москвы. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС в четверг, 28 апреля.

Он добавил, что подобные «дипломатические войны» всегда ведут в тупик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва отказывается строить козни Праге даже в ответ на ее антироссийские меры.

В начале апреля власти Чехии заявили, что российские спецслужбы связаны со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 26 апреля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что Прага рассматривает единственную версию причины происшествия — атаку российских агентов.

На фоне обвинений Москвы в причастности к взрывам из Чехии выслали 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.