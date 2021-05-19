Пушков объяснил распад Договора по открытому небу

Договор об открытом небе (ДОН) был похоронен Вашингтоном из-за новой холодной войны против России, объяснил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Госдумой. Его цитирует РИА Новости в среду, 19 мая.

«Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном», — сказал сенатор.

Пушков отметил, что распаду договора способствовала «удивительная пассивность» европейских союзников Соединенных Штатов. По его словам, мировая общественность сейчас больше озабочена «гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом», чем реальной военной угрозой.

Ранее в среду Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН), соответствующую инициативу в парламент 11 мая внес глава государства. Законопроект был разработан в ответ на выход США из договора в ноябре 2020 года.

В свою очередь, в МИД РФ напомнили США о возможности восстановления договоренностей, если они пересмотрят свою позицию до вступления закона в силу.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.