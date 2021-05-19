Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН), соответствующую инициативу в парламент внес президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 19 мая.

Законопроект был разработан в ответ на выход США из договора в ноябре 2020 года. В пояснительной записке отмечается, что решение Вашингтона «поставило под угрозу безопасность России».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выходе России из Договора по открытому небу, отметил, что США, в отличие от России, продолжат получать информацию о полетах от европейских стран.

После нижней палаты законопроект должен рассмотреть Совет Федерации.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что пока российский закон не вступил в силу, у США остается возможность пересмотреть свою позицию по соглашению.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.