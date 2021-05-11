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В Кремле прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

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Фото: Wikipedia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) после того, как это сделали США. Комментарий Пескова публикует «Газета.Ru».

Официальный представитель Кремля заметил, что США, в отличие от России, продолжат получать информацию о полетах от европейских стран.

«Основные положения российской аргументации неоднократно излагались президентом. Эта система зиждется на системе обмена информации. Если США вышли из договора, США тем не менее пользуются системой обмена в рамках НАТО. Те же самые европейские страны, которые остаются в ДОНе продолжат делиться информацией. То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но в рамках этого альянса Россия информацию получать не будет», — сказал Песков.

11 мая Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Он также назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем по вопросу денонсации договора при его рассмотрении палатами Федерального собрания.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.

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