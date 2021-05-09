Путин назначил официального представителя по вопросу денонсации ДОН

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем по вопросу денонсации Договора по открытому небу (ДОН) при его рассмотрении палатами Федерального Собрания. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в тексте указа.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.