Кабмин представит Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу

Кабмин России постановил одобрить и представить главе государства Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <…> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе, подписанном главой кабинета министров России Михаилом Мишустиным.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.