В Госдуме назвали дату рассмотрения денонсации Договора по открытому небу

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Такую дату назвал глава комитета Леонид Слуцкий в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Во вторник мы денонсируем этот договор», — сказал депутат. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе парламентария, «речь шла о рассмотрении вопроса о денонсации ДОН в Комитете Госдумы по международным делам».

Слуцкий напомнил, что, когда США вышли из Договора, российская сторона «пыталась увещевать». «Но у нас, естественно, к сожалению великому, не получилось», — констатировал глава думского комитета.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 11 мая. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно говорил о выходе страны из ДОН после того, как это сделали США. В Совете Госдумы сообщили, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании, 19 мая.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.