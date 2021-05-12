США не определились со своим возращением в Договор по открытому небу

США пока не определились со своим возращением в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

Прайс отметил, что Вашингтон сейчас активно изучает вопросы, связанные с соглашением, а также проводит консультации со своими союзниками и партнерами. По словам представителя Госдепа, одним из факторов, влияющих на данное решение, является продолжающееся несоблюдение Россией этого договора. Он призвал Москву вернуться к его соблюдению.

Ранее сообщалось, что Совет Госдумы рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу, внесенный президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании, 19 мая.

Президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.