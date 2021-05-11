Госдума назвала дату денонсации Договора по открытому небу

Совет Госдумы рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), внесенный президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании, 19 мая. Такую дату назвал в разговоре с ТАСС участник заседания Совета Думы.

Ранее председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что комитет обсудит законопроект 18 мая. Он добавил, что все процедуры по выходу из ДОН должны быть завершены до конца мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно говорил о выходе страны из ДОН после того, как это сделали США.

Президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.



