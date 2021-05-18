Россия напомнила США про Договор по открытому небу

В МИД России напомнили, что пока российский закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не вступил в силу, у США остается возможность пересмотреть свою позицию по соглашению. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет», — добавил дипломат.

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая.

До этого стало известно, что США пока не определились со своим возращением в ДОН. По словам представителя Госдепа, одним из факторов, влияющих на данное решение, является несоблюдение Россией этого договора.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.