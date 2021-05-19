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Володин объяснил важность денонсации Договора по открытому небу

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Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Путин придает огромное значение безопасности страны, и его решение о денонсации Договора по открытому небу абсолютно обоснованно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует «Парламентская газета» в среду, 19 мая.

«США из договора вышли, и мы не можем участвовать в облете их территории. А они могут, только через своих союзников по НАТО: мониторить, изучать, разведывательные мероприятия проводить», — сказал спикер.

Володин добавил, что российская сторона выступает за сохранение безопасного миропорядка, однако в отношениях между станами не должно быть двойных стандартов.

Спикер констатировал, что Россия стала страной, которая самостоятельно принимает решения.

Ранее в среду Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН), соответствующую инициативу в парламент 11 мая внес глава государства. Законопроект был разработан в ответ на выход США из договора в ноябре 2020 года.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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