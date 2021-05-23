Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока-2» в водах Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

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Как отметили в Nord Stream 2 AG, «Фортуна» работает в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями.

17 мая Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило уложить трубы для «Северного потока-2» на морском дне в водах ФРГ. Речь идет об укладке труб на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой в том числе оснащена «Фортуна».

Строительство «Северного потока-2» было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций Вашингтона. В феврале 2021 года «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке должны закончить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Ранее от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний.