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В Совфеде раскрыли смысл новых санкций США против «Северного потока-2»

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

США, введя новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2», пытались сохранить лицо на фоне осознания неэффективности своих попыток нанести серьезный ущерб проекту. Смысл действий Вашингтона раскрыл первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости в субботу, 22 мая.

«Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас», — заявил политик.

По его словам, таким образом США хотели просто «отступить красиво».

21 мая стало известно, что США ввели новые ограничения против российских организаций и судов, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2». В санкционные списки попали организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

Позже Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

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