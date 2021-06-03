Песков объяснил избавление от доллара мировыми процессами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дедолларизацию, которая ведется в России, постоянным процессом, который имеет место во многих странах мира, сообщает «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.

Представитель Кремля объяснил, что комментировать решение должны скорее в правительстве, а также отказался отвечать на вопрос о возможном снижении доли американской валюты в международных резервах Центробанка. По его словам, причиной стремления ряда стран избавиться от доллара стало беспокойство по поводу надежности основной резервной валюты.

В свою очередь первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что выведение доллара из структуры ФНБ связано с угрозой санкций США и является полностью обоснованным.

В феврале доля доллара в структуре ФНБ сократилась с 45 процентов до 35-ти. Вместе с нею настолько же упала доля евро. Тогда решение объяснили желанием повысить доходность и диверсифицировать инвестиционные риски.

В среду, 2 июня, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в комментарии американскому телеканалу CNBC заявила, что резервы Москвы велики и разнообразны, так что она в состоянии выдержать все финансовые и геополитические сценарии.