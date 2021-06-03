В главной российской «кубышке» не останется долларов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки», в ближайший месяц, передает РИА Новости.

В обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. Повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.