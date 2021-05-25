Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян

Центробанк не захотел тратить средства суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам. Такую позицию выразил первый зампред регулятора Сергей Швецов, которого цитирует ТАСС.

«Временно — да, мы можем раскупорить "кубышку", можем за три года "проесть" наши резервы, но разве это разумная политика?» — отметил Швецов.

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По его словам, ФНБ, наполняемый за счет нефтегазовых сверхдоходов в рамках бюджетного правила, выполняет важную функцию по обеспечению макроэкономической стабильности.

Также Швецов отметил, что в отсутствие ФНБ российская экономика окажется полностью зависимой от цен на нефть. Механизм бюджетного правила, заключающийся в покупке иностранной валюты на нефтегазовые сверхдоходы для пополнения ФНБ, предотвращает чрезмерное укрепление курса рубля. В случае недостаточного по сравнению с планом объема поступлений в фонд его средства направляются на бюджетные расходы.

ФНБ управляется Центробанком в интересах Минфина (регулятор выступает агентом) и является частью его золотовалютных резервов.