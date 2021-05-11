Крупнейшая «нефтяная кубышка» мира потратит рекордную сумму на восстановление

Государственный пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом и самой большой «нефтяной кубышкой» планеты, выделит рекордные 50 миллиардов долларов на восстановление страны после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящий момент в управлении фонда находится около 1,3 триллиона долларов. «По сути дела, это показывает, что правительство видит большую потребность в фискальной поддержке в течение всего этого года», — сказал аналитик Handelsbanken Мариус Гонсхольт Хов. Фонд защитил богатейшую экономику Северной Европы от худших последствий пандемии, заключило агентство. «Норвегия обеспечила быструю и широкую поддержку во время пандемии, уменьшив экономический удар от вируса. Теперь задача состоит в том, чтобы адаптировать меры таким образом, чтобы экономика восстановилась», — заключила экономист Йоханна Жанссон.

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По подсчетам норвежского Минфина, в этом году ВВП страны должен вырасти на 3,7 процента после сокращения на 2,5 процента в 2020-м. Новые меры поддержки направлены на развитие зеленой экономики и поддержку занятости. С другой стороны, в ведомстве пока не могут прогнозировать, как пандемия повлияет на экономику. Для полноценного восстановления все еще остаются риски — например, новые волны эпидемии, потенциальные проблемы с нехваткой вакцины, появление новых штаммов вируса.

Норвежский госфонд, формирующийся из нефтяных сверхдоходов, был основан в 1990 году и получил первые деньги в 1996 году. В 2020 году доходность NBIM составила 12,1 процента, фонд заработал 123 миллиарда долларов. В конце января 2021-го стало известно, что фонд полностью откажется от вложений в компании, которые занимаются разведкой и добычей углеводородов. Причинами послужили финансовые потери из-за коронавируса: по итогам 2020 года нефтегазовые компании, входящие в портфель норвежского резервного фонда, принесли ему убыток в размере 10 миллиардов долларов.

Фонд активно вкладывается в зеленую энергетику. Показательный пример — решение купить 50 процентов акций энергетической компании Orsted за 1,375 миллиарда евро (1,63 миллиарда долларов). Электростанция Borssele 1&2 расположена в Северном море, в 93 километрах от берега.