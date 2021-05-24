Названы главные претенденты на деньги из российской «кубышки»

Российские власти выбрали претендентов на деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной российской «кубышкой». Как сообщает РБК, предварительно выбрано семь проектов, в общей сложности на них направят почти 900 миллиардов рублей.

Источники агентства уточнили, что речь идет о развитии автомобильных дорог, железнодорожных путей, обновлении вагонов метро и ЖКХ. Например, деньги может получить проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Также в списке потенциальных получателей оказались проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга.

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Кроме того, деньги может получить также «Трансмашхолдинг» на обновление вагонов метро в Санкт-Петербурге. Еще среди претендентов — Фонд реформирования ЖКХ и проект Минэкономразвития по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Ранее стало известно, что РЖД обратились в правительство и попросили профинансировать из ФНБ проект строительства железнодорожных путей для вывоза угля из Якутии. На него могут потратить около ста миллиардов рублей.

В апреле объем ФНБ вырос на 23 миллиарда рублей. По состоянию на 1 мая объем ФНБ составил 13,825 триллиона рублей, 1 апреля в фонде было 13,802 триллиона рублей. Объем ликвидной части на 1 мая составил 7,5 процента ВВП, или 8,661 триллиона рублей (около 116,435 миллиарда долларов).

Финансирование из фонда оказывается выгоднее, чем брать кредиты в банках: оно предоставляется по более низким ставкам и на более длительный срок. Средства ФНБ разрешено вкладывать в инфраструктурные проекты, но только те, что могут окупиться. Перечень таких проектов практически не менялся с момента своего появления, в него, в том числе, входят модернизация Транссиба и БАМа.